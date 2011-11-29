Янукович звільнив головного податківця Києва

Указ - на сайті сайті Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олега НИЗЕНКА з посади заступника голови Державної податкової адміністрації України - голови держподатадміністрації в м. Києві. Відповідний указ №1083 від 29 листопада 2011 року обнародувано на офіційному сайті Президента. Довідка УНІАН. Кабінет міністрів призначив О.НИЗЕНКА на посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України - голови Державної податкової адміністрації в м. Києві розпорядженням від 29 березня ц.р. №681-р

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