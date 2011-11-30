Презентація результатів опитування «Чи бояться українці захворіти на СНІД?»
У четвер, 1 грудня, о 13:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Чи бояться українці захворіти на СНІД?».
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в листопаді 2011 р.
На прес-конференцію винесені питання:
1. Чи вважають українці ВІЛ/СНІД загрозою для себе і своїх близьких?
2. Яке ставлення українського суспільства до ВІЛ-інфікованих?
3. Скільки українців робили тест на ВІЛ?
4. Що громадяни України готові зробити для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД?
У прес-конференції візьмуть участь:
1. Представник Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань МОЗ України.
2. Представник «Всеукраїнської мережі ЛЖВ».
3. Представник МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».
4. Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування;
5. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.
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