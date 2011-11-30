Презентація результатів опитування «Чи бояться українці захворіти на СНІД?»

У четвер, 1 грудня, о 13:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Чи бояться українці захворіти на СНІД?».

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в листопаді 2011 р.

На прес-конференцію винесені питання:

1. Чи вважають українці ВІЛ/СНІД загрозою для себе і своїх близьких?

2. Яке ставлення українського суспільства до ВІЛ-інфікованих?

3. Скільки українців робили тест на ВІЛ?

4. Що громадяни України готові зробити для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД?

У прес-конференції візьмуть участь:

1. Представник Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань МОЗ України.

2. Представник «Всеукраїнської мережі ЛЖВ».

3. Представник МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

4. Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування;

5. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.

Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.

Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63.