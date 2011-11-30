Новий міністр обіцяє «прозоре МВС без політики»

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО запевняє, що відомство залишається поза політикою, і співробітники міліції не виявляють жодних політичних симпатій під час масових акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві у ході круглого столу, присвяченого взаємодії працівників міліції і журналістів.

"Міліція не втручатиметься у політичну діяльність і не висловлюватиме точку зору щодо тих чи інших політичних акцій", - сказав міністр.

Він підкреслив, що якщо в ході проведення масових акцій порядок з якоїсь сторони порушується, то міліція зобов`язана і діятиме у рамках законодавства, припиняючи будь-які порушення.

Також В.ЗАХАРЧЕНКО заявив, що виступає за відвертість роботи відомства для громадськості.

"Я дуже зацікавлений у тому, щоб МВС стало відкритим, прозорим", – сказав він.

Разом з тим міністр підкреслив, що ця відвертість не торкатиметься подробиць розслідування кримінальних справ, що є таємницею слідства, а також будь-яких оперативних заходів.

Керівник МВС підкреслив, що виступає за те, щоб відомство було "більш відкритим для спілкування, оскільки народжуються міфи".