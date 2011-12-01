Помер чеський мультиплікатор, автор знаменитого Кротика

Зданеку Міллеру йшов 91-й рік

У середу, 30листопада вЧехіїпомерЗданекМіллер -художник-ілюстратор, авторпопулярногомультиплікаційногоперсонажа -Кротика, повідомляєчеськеагентствоСТК.



Художникпомерна 91-муроці життя.Останнім часомЗ.Мілерживвсільському будинкупрестарілихнеподалікПраги.



З.Мілерстворивперший мультфільмпроКротикав 1956р. "ВмультфільмахстудіїWalt Disneyбули майжевсі тварини, крімоднієї - тієї,яку використовувавя", -говоривілюстратор.Тогож року,коли вийшлаперша серіяпригодКротика, З.МілеротримавзанеїСрібноголеванаВенеціанськомукінофестивалі.



ВсьогоЗ.Міллерзнявбільше50 серіймультфільму,вякому, крімКротика, з'являлисятакож йогодрузі- миша, їжачок, жабаі заєць.Персонажімультфільмуспілкуютьсяміжсобоюбезмови, тількивигуками,що допомоглофільмуздобутивеликуміжнароднупопулярність, зауважуєРосБізнесКонсалтинг. УквітнілялькаКротикапобувалавкосмосінабортушаттлаEndeavour,кудиїї взявамериканськийастронавтЕндрюФестель.

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