Помер чеський мультиплікатор, автор знаменитого Кротика

01:46, 01 грудня 2011
Політика
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Зданеку Міллеру йшов 91-й рік

У середу, 30листопада вЧехіїпомерЗданекМіллер -художник-ілюстратор, авторпопулярногомультиплікаційногоперсонажа -Кротика, повідомляєчеськеагентствоСТК.

Художникпомерна 91-муроці життя.Останнім часомЗ.Мілерживвсільському будинкупрестарілихнеподалікПраги.

З.Мілерстворивперший мультфільмпроКротикав 1956р. "ВмультфільмахстудіїWalt Disneyбули майжевсі тварини, крімоднієї - тієї,яку використовувавя", -говоривілюстратор.Тогож року,коли вийшлаперша серіяпригодКротика, З.МілеротримавзанеїСрібноголеванаВенеціанськомукінофестивалі.

ВсьогоЗ.Міллерзнявбільше50 серіймультфільму,вякому, крімКротика, з'являлисятакож йогодрузі- миша, їжачок, жабаі заєць.Персонажімультфільмуспілкуютьсяміжсобоюбезмови, тількивигуками,що допомоглофільмуздобутивеликуміжнароднупопулярність, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

УквітнілялькаКротикапобувалавкосмосінабортушаттлаEndeavour,кудиїї взявамериканськийастронавтЕндрюФестель.

 

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