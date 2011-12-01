Депутати з Тернополя не приїдуть обговорювати Митний союз

Депутати Тернопільської міської ради не поїдуть завтра на спільну сесію міських рад 1 грудня у Києві для обговорення питання щодо можливого вступу України до Митного союзу з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міський голова Сергій НАДАЛ.

«У нас є достатньо роботи і в Тернополі. Але коли ми побачимо, що є реальна потреба більшості міських рад у проведенні спільної сесії, то ми, маючи націонал-демократичну більшість у раді, готові взяти участь у такому позачерговому засіданні», – зазначив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Івано-Франківська міська рада прийняла рішення «Про проведення спільного засідання місцевих рад 1 грудня 2011 року», в якому йшлося про проведення спільної сесії 11 міськрад під Верховною Радою.