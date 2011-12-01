Сьогодні суд розгляне апеляцію Тимошенко

08:50, 01 грудня 2011
Політика
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На вирок у "газовій справі"

Апеляційний суд Києва сьогодні проведе засідання з попереднього розгляду скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці у «газовій справі».

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, засідання суду розпочнеться о 9.30.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

 

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