Сьогодні суд розгляне апеляцію Тимошенко
08:50, 01 грудня 2011Політика
1831 0
На вирок у "газовій справі"
Апеляційний суд Києва сьогодні проведе засідання з попереднього розгляду скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці у «газовій справі».
Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, засідання суду розпочнеться о 9.30.
Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter