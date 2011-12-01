Мельниченка затримали в Ізраїлі - через кілька годин просили вибачення

Учора о 16.37 ізраїльська поліція на вимогу українських спецслужб затримала екс-майора Управління Держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА, але невдовзі відпустила.

Про це УНІАН повідомив сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Підставою для затримання екс-майора, за його словами, стало оголошення його у розшук через Інтерпол на вимогу СБУ.

Також М.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що українські спецслужби надали ізраїльським інформацію про те, що він може скоїти замах на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який перебуває в Ізраїлі з державним візитом, у разі зустрічі з ним.

Як пояснив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, він мав намір передати В.ЯНУКОВИЧУ «важливі документи, які б допомогли суттєво знизити рівень корупції в Україні, провернути державі десятки мільярдів украдених коштів, а також викрити «перевертнів» у спецслужбах».

Про це намір екс-майор, за його словами, повідомив заздалегідь близьке оточення В.ЯНУКОВИЧА.

«Я забронював номер у готелі «Девід цитадель», де зупинився ЯНУКОВИЧ, а також повідомив чергового готелю про час свого прибуття. Коли я в приїхав і вийшов з автомобіля, мене вже чекали, мене оточила група з 15 осіб, один з яких представився поліцейським і сказав російською мовою, що його звати Діма. Він повідомив, що на запит української сторони для з’ясування всіх обставин мене доставляють у відділок єрусалимської поліції (вулиця Яффа, 30) на три години або в разі потреби - на 48 годин. У відділку слідчий Арія МАЛЬКА сказав, що його дії обумовлені запитом українських спецслужб. Поліцейські поцікавилися, чи маю я зброю, я запропонував, аби вони самі перевірили, вони так і зробили, нічого, звісно, не знайшовши. Слідчий запитав, чи вчиняв я якісь злочини в Україні. Я йому пояснив, що проти мене було сфабриковано кримінальну справу в Україні. При цьому я помітив у нього на столі запит з вимогою української сторони щодо мого арешту та екстрадиції в Україну», - повідомив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами екс-майора, після кількагодинного перебування у відділку поліцейський вибачився і повідомив, що поліція Ізраїлю жодних претензій до нього не має.

У поліції також визнали, що Україна їх «підставила», заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА було порушено кримінальну справу за розголошення державної таємниці, перевищення службових повноважень і використання підроблених документів.

29 липня 2011 року Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 23 червня 2011 року, яким той скасував постанову екс-генпрокурора України Святослава ПІСКУНА від 1 березня 2005 року, якою було закрито кримінальну справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Справа надійшла в СБУ, досудове слідство поновили. 23 вересня 2011 року слідчий СБУ виніс постанову про оголошення М.МЕЛЬНИЧЕНКА в розшук, з 14 жовтня він перебуває в міжнародному розшуку.

Шевченківський районний суд Києва 18 жовтня 2011 року виніс постанову про арешт М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства.

Пізніше сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив ЗМІ, що перебуває в Ізраїлі.