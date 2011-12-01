Біля суду, де розглядатимуть скаргу Тимошенко, спробували знести паркан

Біля будівлі Апеляційного суду м. Києва, де сьогодні розпочнеться попередній розгляд скарги на вирок Печерського районного суду столиці у кримінальній справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, перебуває велика кількість журналістів, яких поступово впускають до будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим працівники міліції не пускали до будівлі не лише журналістів, але й працівників суду і учасників справ, які розглядаються в апеляційному суді.

В якийсь момент люди, які знаходилися біля воріт, спробували знести паркан.

У даний час журналістів уже пропускають до будівлі суду невеликими групами до зали, де планується трансляція судового засідання з розгляду апеляції Ю.ТИМОШЕНКО. Поки невідомо, чи впустять журналістів до самої зали засідань.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.