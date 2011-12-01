На 19 чорнобильців, які голодують у Києві, міліція склала протоколи

На 19 чорнобильців, які голодують у Києві біля Будинку уряду, міліція склала адміністративні протоколи за порушення правил проведення масових зборів та зібрань громадян.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, вчора ввечері державний виконавець зачитав вказаним особам рішення суду про заборону проведення масових акцій у Києві, однак вони відмовились припинити свою акцію.

Жодного з чорнобильців не затримували, з них узято розписки про зобов’язання з’явитися до суду, який розглядатиме складені на них протоколи за адміністративне порушення.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у Києві група чорнобильців з різних регіонів оголосила голодування біля Кабінету міністрів. Вони розташувалися у Маріїнському парку навпроти будівлі уряду. Чорнобильці вимагають від держави виконати рішення судів щодо виплати їм заборгованості із пенсій. Чорнобильці підкреслюють, що вирішили розпочати голодування у зв’язку з тим, що вчорашня акція протесту біля Кабміну не призвела до виконання їх вимог, оскільки діалогу із урядом вони не мали.