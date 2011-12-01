Розгляд апеляції Тимошенко починають із запізненням

Апеляційний суд м. Києва розпочав попередній розгляд апеляції на обвинувальний вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у справі про перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання суду розпочалося на півгодини пізніше, ніж планувалося.

Апеляцію розглядає суддя Олена СІТАЙЛО.

Ю.ТИМОШЕНКО відсутня на засіданні через погане самопочуття.

До зали суду також не потрапили журналісти і народні депутати. Для них у конференц-залі будівлі апеляційного суду організували трансляцію засідання.

У даний час суддя перевіряє, хто прибув на засідання для участі у процесі.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.