Біля Апеляційного суду - сутички між нардепами і «беркутівцями»

10:15, 01 грудня 2011
Політика
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Кордон не прорвали

Біля будівлі Апеляційного суду м. Києва, де сьогодні розпочався передній розгляд скарги на вирок Печерського районного суду столиці у кримінальній справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, сталися сутички між народними депутатами від «БЮТ-Батьківщини» та «беркутівцями».

Як передає кореспондент УНІАН, депутати намагалися прорвати кордон з міліції та «Беркуту». Олександр ТУРЧИНОВ, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Андрій ШКІЛЬ та ще кілька народних депутатів практично вступили у сутичку з «беркутівцями», але так і не змогли прорвати кордон, тому пішли до голови Апеляційного суду Києва Антона ЧЕРНИШЕНКА, щоб з’ясувати, чому процес зробили закритим і на нього не пускають навіть народних депутатів у той час, коли засідання вже триває.

Народні депутати сказали журналістам, що до останнього не знали, в якій залі відбуватиметься судове засідання. Від них цю інформацію приховували, вони ходили від кабінету до кабінету.

О.ТУРЧИНОВ висловив думку, що це все відбувається тому, що ніхто Ю.ТИМОШЕНКО так і не збирається випускати.

Прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА припустила, що сьогодні хочуть ухвалити рішення про недопуск преси на весь час засідання, а тільки запропонувати свою відеотрансляцію «самим же судом змонтовану так, щоб журналісти не змогли навіть побачити очей судді».

Як повідомляв УНІАН, журналістів і народних депутатів не пускають до зали засідань Апеляційного суду Києва, де розглядається апеляція Ю.ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду, яким її засуджено до 7 років позбавлення волі.

Для журналістів у будівлі суду відведено окрему велику залу, де планується трансляція засідання.

Самої Ю.ТИМОШЕНКО під час засідання не буде. Як зазначила М.СОРОКА, це пов’язано зі станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

 

 

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