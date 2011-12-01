Міллер: у газових переговорах з Україною досягнули істотного прогресу

Міллер очікує оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року

Москва. 1 грудня. УНІАН. Глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР очікує оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі О.МІЛЛЕРА в Москві з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

«На зустрічі розглядалися питання поточного і перспективного співробітництва в газовій сфері. Сторони зазначили, що діалог з вироблення нових умов російсько-української взаємодії йде конструктивно», - сказано в повідомленні.

Як зазначив О.МІЛЛЕР, «на переговорах досягнуто істотного прогресу. Гадаю, можна очікувати, що ми оформимо домовленості про розвиток співробітництва в газовій сфері до кінця року».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада прес-служба Міненерговугілля України за підсумками цієї зустрічі повідомила, що переговори між Україною і Росією про співробітництво в енергетичній сфері перебувають на завершальній стадії.

За інформацією відомства, участь у переговорах брав також голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«На переговорах розглядалися питання співробітництва України і Росії в енергетичній сфері в рамках домовленостей президентів двох країн. Переговори пройшли в конструктивній обстановці. Сторони зазначили, що наразі переговорний процес перебуває на завершальній стадії», - сказано в повідомленні.