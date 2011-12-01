Захист Тимошенко заявив клопотання про відвід судді

Апеляційний суд Києва пішов до нарадчої кімнати розглядати клопотання захисту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про відвід судді Олени СІТАЙЛО.

Як передає кореспондент УНІАН, після початку судового засідання адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявив відповідне клопотання.

Ю.СУХОВ мотивував свої вимоги тим, що О.СІТАЙЛО була призначена суддею-доповідачем за день до початку розгляду справи і не мала можливості ознайомитися з великим обсягом документів цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у прес-службі партії «Батьківщина» заявили, що за день до розгляду апеляції екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО замінено суддю у її справі.

Зокрема, як зазначалося у повідомленні, з невідомих причин за день до попереднього розгляду апеляційної скарги екс-прем’єра була замінена суддя-доповідач Ірина ГОРБ на О.СІТАЙЛО.