Тимошенко видали на руки висновок лікарів

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО отримала результати обстежень стану здоров’я, що були проведені 23 листопада у Київській обласній лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

"На особисте прохання Ю.ТИМОШЕНКО в рамках Закону України «Про охорону здоров’я» їй було надано результати інструментального обстеження стану її здоров’я", - зазначається у повідомленні.

У ДПтС також нагадали, що в рамках забезпечення медичного супроводу Ю.ТИМОШЕНКО під час її утримання в Київському СІЗО після комісійного обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО фахівцями МОЗ України на підставі отриманих результатів інструментального обстеження в Київській обласній клінічній лікарні членами комісії було підписано висновок, в якому зазначено, що загрози життю Ю.ТИМОШЕНКО немає, спостерігається певна тенденція до покращання її самопочуття, призначено відповідний курс лікування, у зв’язку з чим її переведено до медико-санітарної частини Київського СІЗО.

"Призначене лікування вона отримує в повному обсязі", - запевнили в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала до Лук’янівського СІЗО відвідати екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала її стан дуже тяжким.

"Під час моїх відвідин СІЗО без попередження я також навідалася до Ю.ТИМОШЕНКО і ще до двох жінок у камері. Стан ТИМОШЕНКО дуже тяжкий, вона не могла піднятися з ліжка, коли спілкувалася зі мною. Вона потребує обстеження і лікування поза межами СІЗО. Крім того, я вважаю абсолютно неможливим проведення слідчих дій в камері СІЗО, це єдиний випадок за часів незалежності України", - наголосила омбудсман.

22 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде надано необхідну медичну допомогу в київських лікарнях.

23 листопада у прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що того дня в одній з лікувальних установ Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров'я Ю.ТМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

28 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

29 листопада екс-прем’єра було переведено до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування.