«Газпром» купує 100% української ГТС» - обмовка Путіна за Фрейдом

Прем`єр Росії Володимир Путін заявив, що "Газпром" купує 100% української газотранспортної системи. Через кілька секунд глава російського уряду виправив помилку, уточнивши, що мав на увазі Білорусь та "Бєлтрансгаз", але експерти вважають, що це обмовка за Фрейдом. Про це пише сьогодні "Дело".

Як повідомляв УНІАН, глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР очікує оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі О.МІЛЛЕРА в Москві з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

«На зустрічі розглядалися питання поточного і перспективного співробітництва в газовій сфері. Сторони зазначили, що діалог з вироблення нових умов російсько-української взаємодії йде конструктивно», - сказано в повідомленні.

Як зазначив О.МІЛЛЕР, «на переговорах досягнуто істотного прогресу. Гадаю, можна очікувати, що ми оформимо домовленості про розвиток співробітництва в газовій сфері до кінця року».