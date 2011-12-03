Володимир Кличко потрапив до лікарні

Володимир КЛИЧКО був доставлений у лікарню Дюссельдорфа через біль у животі, повідомляє сайт «Чемпіон».

За словами менеджера чемпіона WBA/IBO/IBF/WBO у суперважкій вазі Бернда БЕНТЕ, у В.КЛИЧКА симптоми ниркової коліки.

Водночас, бій із французьким претендентом Жаном-Марком МОРМЕКОМ, який має відбутися 10 грудня, скасовувати поки не будуть.

"Бій ще не скасовано. Володимир почуває себе добре. Він пройде обстеження у суботу, але ми припускаємо, що бій таки відбудеться", - сказав Б.БЕНТЕ.

Такий біль, зазвичай, викликають камені у нирках, яких у КЛИЧКА-молодшого ніколи до цього не було, йдеться у повідомленні.