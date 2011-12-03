Володимир Кличко потрапив до лікарні
10:23, 03 грудня 2011Політика
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Бій з Мормеком поки не скасовували
Володимир КЛИЧКО був доставлений у лікарню Дюссельдорфа через біль у животі, повідомляє сайт «Чемпіон».
За словами менеджера чемпіона WBA/IBO/IBF/WBO у суперважкій вазі Бернда БЕНТЕ, у В.КЛИЧКА симптоми ниркової коліки.
Водночас, бій із французьким претендентом Жаном-Марком МОРМЕКОМ, який має відбутися 10 грудня, скасовувати поки не будуть.
"Бій ще не скасовано. Володимир почуває себе добре. Він пройде обстеження у суботу, але ми припускаємо, що бій таки відбудеться", - сказав Б.БЕНТЕ.
Такий біль, зазвичай, викликають камені у нирках, яких у КЛИЧКА-молодшого ніколи до цього не було, йдеться у повідомленні.
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