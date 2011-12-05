УГКЦ закликає українців думати над тим, кому віддавати свій голос

Церква заохочуватиме український народ справді серйозно поставитися до питання, за кого віддавати свій голос на наступних виборах.

Як повідомляє офіційний сайт УГКЦ, про це глава УГКЦ Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) заявив, коментуючи звернення традиційних українських церков до вірних та до всіх людей доброї волі з нагоди двадцятиліття референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України.

За його словами, сьогодні багато говорять про громадянське суспільство, про відповідальність наших людей за свою державу, бо це є те, чому Церква вчить своїх вірних.

«Ми не можемо очікувати, що хтось за нас побудує нам нашу державу, – відзначив Блаженніший Святослав, – і не можемо скидати відповідальність за ситуацію в суспільстві на ту чи іншу групу політиків. Як на мене, політичні сили повинні розуміти, що джерелом влади в демократичному суспільстві є народ». І народ, на його переконання, повинен це показати, це заманіфестувати.

«Ми вітатимемо будь-який прояв свідомого відповідального громадянського суспільства і заохочуватимемо наших людей справді серйозно думати, за кого віддавати свій голос», – наголосив Предстоятель Церкви.

Він також нагадав, що Церква не один раз закликала людей до того, що «голосами не можна торгувати, що даючи голос за ту чи іншу політичну силу, ми все-таки беремо відповідальність за те, які вчинки ця сила робитиме».

Тому Церква очікує відповідального прояву від громадянського суспільства в контексті тих виборів, які відбудуться наступного року.

«Водночас ми ніколи не заохочували й ніколи не заохочуватимемо голосувати за певну політсилу», – підкреслив Блаженніший Святослав. Бо, на його переконання, з боку духовних лідерів повинен лунати голос правди. «Якщо замовкне голос правди, то говоритиме голос месника. А тоді цей голос стане певною мірою некерований», – зазначив глава УГКЦ.