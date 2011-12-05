Янукович по телефону привітав Медведєва з успішними виборами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА з успішним проведенням виборів до Державної Думи Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

«Віктор ЯНУКОВИЧ тепло привітав Дмитра МЕДВЕДЄВА з успішним проведенням виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Глави держав також обговорили плани контактів на вищому рівні у найближчій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Держдуми РФ відбулися вчора, 4 грудня. За підсумками обробки 96% протоколів партія влади «Єдина Росія» набирає 49,54% голосів виборців. У КПРФ - 19,16%, у «Справедливої Росії» - 13,22%, ЛДПР - 11,66%.

Інші партії не подолали 7% бар`єр.