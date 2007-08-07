Рудьковський не хоче, щоби деякі розумники пробували виставити його дурником

Міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що не збирається йти у відставку, вкотре відкидаючи усі звинувачення Секретаріату Президента у непрофесійності нинішнього керівництва Мінтрансу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.РУДЬКОВСЬКИЙ сказав на сьогоднішній прес-конференції у Чернівцях, де проходило виїзне засідання ради директорів «Укрпошти».

На запитання журналістів: «Чи залишитеся ви на своїй посаді?», міністр відповів запитанням: «А які ваші рекомендації? Самі здогадайтесь». При цьому він додав, що за посаду не тримається, бо за час свого керівництва галуззю зупинив роздержавлення 146 об’єктів, заборонених до приватизації, чим „набув собі чимало ворогів починаючи з президента і завершуючи членами коаліції”.

Міністр повідомив також, що «Укрзалізниця» цього року збільшила обсяги перевезень на 12% і при цьому скоротила майже на 3% кількість інцидентів на залізничному транспорті. «Вагони сходили з рейок і в 2004- му, і в 2005-му, і в 2006-му роках. „Тільки тоді це були суто виробничі питання, а зараз з кожного такого інциденту роблять політичне питання», - додав він.

«Я вважаю неприпустимою спробу сфабрикувати результати розслідування Львівської аварії, – заявив міністр, – не встановивши істину і виходячи суто з політичного інтересу». За його словами, спільно з казахськими фахівцями було проведено аналіз колії в районі аварії і згідно із попереднім протоколом, претензій до її стану немає. „Нині три університети – «дніпропетровський, харківський і один російський» ретельно вивчають інші чинники, котрі могли призвести до катастрофи”, - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

На його думку, доки не буде отримано результати цього дослідження, питання про те, хто нестиме відповідальність за аварію, є передчасним. «Я не хочу, щоби деякі розумники пробували мене виставити дурником в питаннях, за які я не відповідаю, або за які мають нести відповідальність інші», - сказав міністр.

Визнавши транспортну галузь «сектором з підвищеним рівнем небезпеки», він повідомив, що «Укрзалізниця» планує спрямовувати щороку до одного мільярда гривень на модернізацію свого рухомого складу. За його словами, вже цього року буде відремонтовано вдвічі більше кілометрів залізничної колії, ніж минулого року – 1400 проти 600, в 25 разів більше закуплено піввагонів для вікритого перевезення вугілля та руди, в 3 рази більше локомотивів та пасажирських вагонів.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також заявив, що поступове, проте перманентне підвищення цін на залізничні перевезення якнайкраще відповідає його соціалістичним переконанням. «Ми діємо найбільш соціально за всі роки незалежності, йдучи в ногу із зростанням темпів інфляції», – заявив він.

На його думку, нинішня цінова політика міністерства не б’є так відчутно по кишенях пасажирів, як це було було ще кілька років тому, коли „квитки одномоментно дорожчали на 40-50%”.