Кириленко сказав, коли БЮТ розблокує трибуну

Фракція "БЮТ-Батьківщина" розблокує трибуну і президію Верховної Ради у разі створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування загибелі учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку Геннадія Конопльова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО.

«Якщо це питання не буде першим стояти - доля людини, яка загинула, і доля країни у зв’язку з цим, - ми продовжимо блокування. Єдине, що якщо зараз буде сформована ТСК, яка отримає 400 голосів у залі, нам буде незрозуміло, чому ж ми заблокували. Ми змушені будемо розблокувати трибуну», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він не виключив силового розблокування представниками парламентської більшості.

За словами І.КИРИЛЕНКА, у разі розблокування роботи парламенту фракція "БЮТ-Батьківщина" проведе власне засідання, на якому визначить свої подальші дії.

«Але ця команда, яка у залі, нічого не чує, ні до чого не прислухається, нічого не бере до уваги. Абсолютно. Ні європейський вибір, ні майбутнє країни, ні майбутня доля людей, нічого», - підкреслив І.КИРИЛЕНКО.