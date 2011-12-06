БЮТ визначатиметься з планами на завтра

Фракція "БЮТ-Батьківщина" покинула сесійну залу, а щодо своїх подальших дій у парламенті визначатиметься завтра, о 9 годині ранку.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України Андрій ШКІЛЬ.

Він зазначив, що рішення фракції щодо подальших дій завтра залежатиме від того, який порядок денний розглядатиметься.

Депутат нагадав, що завтра - день опозиції, і мають розглядатися опозиційні законопроекти. В той же час він додав, що на сайті парламенту поки що передбачено на завтра розгляд тих питань, які не були розглянуті сьогодні.