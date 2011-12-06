БЮТ не дасть більшості у ВР працювати?

Фракція БЮТ блокуватиме трибуну Верховної Ради, доки не буде розглянуто декриміналізацію статті, за якою засуджена Юлія Тимошенко.

Про це повідомив депутат від БЮТ Андрій Сенченко в ефірі телеканалу ТВі.

"Ми маємо намір блокувати до тих пір, поки не буде виконано нашу вимогу", - зазначив парламентарій.

"Це не означає, що це буде до осені наступного року, до умовних парламентських виборів восени наступного року", - уточнив він.

"Звичайно, є якась тактика парламентської боротьби", - підсумував Сенченко.

Як відомо, вранці, у вівторок, депутати з фракції БЮТ заблокували президію Верховної Ради з вимогою розглянути декриміналізацію "статті Тимошенко".

Рада не розглянула жодного з питань порядку денного через блокування.

Українська правда