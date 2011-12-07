Суд прирік газету на закриття за надрукований виступ депутата

Жовтневий районний суд Луганська задовольнив позов ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» до редакції луганської газети «ХХІ век» про захист ділової репутації і відшкодування моральної шкоди на суму 250 тисяч гривень.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив шеф-редактор газети «XXI век» Юрій ЮРОВ.

За його словами, приводом для позову стала публікація в газеті звернення депутата обласної ради Владислава КРИВОБОКОВА, з критикою керівництва підприємства.

Ю.ЮРОВ зазначив, що публікація вийшла 1 грудня 2010 року, а суд відбувся 28 листопада 2011 року.

«Ми надрукували виступ депутата обласної ради Владислава КРИВОБОКОВА, і я глибоко переконаний, що газета не повинна нести відповідальність за слова депутата. Він дуже різко озивався про керівництво «Луганськтепловозу», - сказав Ю.ЮРОВ.

Він підкреслив, що не був присутній на засіданні суду, оскільки не одержав повістку.

«Мене на суді не було, я був у відпустці, і не знав про те, що мене залучили як відповідача, і про те, що мене викликали до суду», - сказав Ю.ЮРОВ.

За його словами, суд залучив В.КРИВОБОКОВА як співвідповідача за позовом про захист ділової репутації і відшкодування моральної шкоди і ухвалив виплатити «Луганськтепловозу» 250 тис. грн.

«Ми подали апеляцію, і розраховуємо домовитися з позивачами. Чверть мільйона - це смерть для підприємства, на друкарських машинках друкуватимемося. Сума позову просто безпрецедентна, і її задоволено судом у повному обсязі», - підкреслив Ю.ЮРОВ.

За його словами, така сума позову обумовлена новим законом про судовий збір, який набув чинності з 1 листопада.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону про судовий збір, державне мито при подачі позову до суду скасовано, замість нього введено судовий збір, ставки якого вищі в 14 разів. Згідно із законом, заплативши 2880 грн. судового збору, можна пред'явити позов на будь-яку суму.

Раніше В.КРИВОБОКОВ заявляв, що готовий накласти на себе руки у будь-який спосіб, якщо Україна вступить до Європейського Союзу. Він же був замовником ролика, що рекламував ЄврАзЕС на телеканалах у Луганську.