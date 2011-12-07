Російській пресі, яка вчора закрила очі та рота, радять викинути всі «Теффі»

Політичний оглядач «Коммерсантъ FM» Станіслав КУЧЕР закликав російських телевізійників, які промовчали про вчорашні протестні акції в Москві та Санкт-Петербурзі, «викинути всі «Теффі», які ви одержали за «кращі інформаційні програми».

Звернення С.КУЧЕРА публікує сайт російської газети «Коммерсантъ».

У зверненні до колег С.КУЧЕР відзначає, що після чергового мітингу опозиціонерів у вівторок, 6 грудня, в Москві було затримано більш як 300 чоловік. Федеральні канали вважали за краще промовчати про безлади.

С.КУЧЕР відзначає: «Сьогодні звертаюся до наших регулярних слухачів – співробітників служб новин федеральних телеканалів. Хлопці, скажу відразу: йдеться не про політику, а суто про професіоналізм. Приводом для мого коментаря став перегляд вчорашнього 20-годинного випуску програми «Вєсти». Сумні обличчя ведучих. Підводка до репортажу про мітинг молоді на підтримку «чистої перемоги» «ЄдРа» на виборах. Сам репортаж – крупним планом обличчя тінейджерів, майже дітей, освідчення в коханні «партії влади». Потім з кам`яними обличчями підводка до наступного сюжету – цього разу про марш молоді з барабанами, знову на підтримку «Єдиної Росії»... Потім задля інтересу я включив Перший канал. Катерині АНДРЄЄВІЙ було простіше: до її випуску репортажі про акції прокремлівської молоді не увійшли, там одразу почали з МЕДВЕДЄВА і закінчили, пробачте, продовжили, ПУТІНИМ.».

С.КУЧЕР продовжив: «Багатьох із вас, «дівчата» і «хлопці», я знаю особисто і вважаю адекватними людьми, здатними професійно слідувати гаслу «новини – наша професія». Я розумію, в яких умовах ви працюєте. Гроші, кредити, що б там філософи не говорили, мають значення, особливо, коли є не тільки діти, а й просто звичка до певного рівня життєвого комфорту. Я розумію, що далеко не всі з вас, закінчуючи журфак, як, наприклад, мої батьки, в Пітері на Марсовому полі давали клятву «писати і говорити правду». Я також знаю, що багатьом з вас взагалі на цю правду наплювати, і ви знаєте, чим займаєтеся. У будь-якому разі ви розумієте, що в ці дні робите свою роботу, м`яко кажучи, непрофесійно».

За словах С.КУЧЕРА, «коли в центрі двох столиць нашої з вами поки що спільної Батьківщини вперше за десять років виходять тисячі людей, щоб висловити ставлення до виборів, про які у вашому ефірі мовить Президент, а ви про це – жодного слова, це непрофесійно. І крапка. Коли в центр столиці стягується військова техніка і паралізується рух, а ви мовчите – це теж непрофесійно. Коли б`ють і затримують ваших же колег із центральних ЗМІ, а ви мовчите – це ні, я не про моральний бік, це не свинство, це теж непрофесійно. Все».

«Ви приховуєте від мільйонів людей інформацію, здатну, як мінімум, вплинути на їхній настрій. Можете викинути всі «Теффі», які ви одержали за «кращі інформаційні програми». У ці дні ви ганьбите і себе, і професію», - вважає політичний оглядач.

С.КУЧЕР при цьому радить колегам «прочитати книжку американського письменника Роберта СІЛЬВЕСТРА з нехитрою назвою "Друга найдавніша професія". Там дуже добре описано, як погано (і у фізичному, і в моральному сенсах) закінчують ті, хто зраджує себе і своє ремесло. Імпотенція, облисіння (у чоловіків), депресії і алкоголізм у жінок. Хлопці, вам це треба? Ви ще такі молоді й – спасибі медицині та пластичній хірургії – можете бути молодими ще довго. Ніколи не пізно знову відчути себе професіоналом і просто гідною людиною, а не маріонеткою у не таких вже й спритних, явно тремтячих руках».

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, в Санкт-Петербурзі та Москві під час акцій протесту опозиції ввечері 6 грудня було затримано 500 чоловік. Співробітники петербурзької поліції затримали близько 200 чоловік за участь в несанкціонованій акції опозиції проти результатів виборів до Держдуми, тоді як в Москві було затримано більш як 250 чоловік (за неофіційними даними - трохи більш як 300 чоловік).

У Москві в акціях протесту на Тріумфальній площі взяли участь близько тисячі чоловік. Крім того, на Тріумфальній площі були присутні близько тисячі прихильників провладних організацій, включаючи "Молоду гвардію Єдиної Росії" і рух "Наші".

Учасники акції протесту скандували: «Росія без Путіна!», «Народ не вірить Путіну», «Свободу вчорашнім затриманим», «Поліція з народом», «Геть провокаторів».

Після цього опозиціонерів відразу затримували. При цьому активістам прокремлівських рухів на підтримку «Єдиної Росії» поліція не перешкоджала проводити свою акцію.

У Петербурзі акції протесту, в яких взяли участь кілька сотень опозиціонерів, пройшли біля Гостинного двору.

У Москві і Санкт-Петербурзі протестувальники намагалися влаштувати ходу довколишніми вулицями, але співробітники поліції заблокували учасників ходи, відтіснивши їх до поліцейських автобусів.

Серед затриманих опинилося кілька журналістів. Пізніше частину з них відпустили.

5 грудня в Москві та Санкт-Петербурзі під час протестів було затримано близько 400 чоловік. Причиною виступів опозиції також стали порушення на парламентських виборах, які завершилися перемогою партії "Єдина Росія".