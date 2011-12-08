До Тимошенко викликали лікаря

Виїзний суд у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО оголосив перерву до 14.15.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, уже 4 години суддя робить вигляд, що слухає справу про обрання міри запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО.

Він сказав, що після 10-ї заяви Ю.ТИМОШЕНКО, що стан здоров’я не дозволяє їй брати участь у слідчих діях, до неї був викликаний лікар СІЗО.

Як повідомив С.ВЛАСЕНКО, лікар підтвердив, що Ю.ТИМОШЕНКО справді перебуває у важкому стані, протягом останніх трьох годин біль посилився і вона дійсно не може брати участі у слідчих діях. Після цього суддя оголосив перерву до 14.15, аби вирішити, «чи продовжувати це катування сьогодні, чи перенести його на завтра».

Також С.ВЛАСЕНКО заявив, що захист не мав можливості повноцінно ознайомитися з матеріалами справи. За його словами, він мав 55 хвилин, аби прочитати 14 сторінок справи щодо запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, за його словами, захист не мав змоги поспілкуватися з Ю.ТИМОШЕНКО з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ за клопотанням Генпрокуратури ухвалив рішення провести у камері Лук’янівського СІЗО виїзне засідання з обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у справі щодо діяльності ЄЕСУ.