Новий міністр МВС наказав провести повторне розслідування бійні в Одесі

10:14, 09 грудня 2011
Політика
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Захарченко депутатам сподобався

З перших днів своєї роботи міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО обійняв позицію відкритого керівника, який не боїться визнавати помилки свого відомства, і зацікавленого в тому, щоб в суспільстві зріс авторитет міліції.

Про це заявив журналістам народний депутат України Ігор ПЛОХОЙ (фракція Партії регіонів) після засідання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє «Спротив».

Депутат відзначив, що «на порядку денному стоїть питання подальшого удосконалення роботи міліції. Обговорити це питання ми запросили нового міністра МВС. Дуже позитивна думка у всіх склалася щодо стилю початку роботи Віталія Юрійовича, який бачить необхідність спільної діяльності і постійного контакту міліції з народними депутатами, профільним комітетом, з громадськими організаціями і просто з громадянами».

За словами І.ПЛОХОГО, «багато попередників вважали посаду міністра особистою вотчиною, не реагували на оцінки їх роботи з боку суспільства і парламентаріїв. Компетентність і порядність нового керівництва міліції поки не викликає сумнівів».

Як відзначив представник Партії регіонів, «про те, що людина має глибокі професійні і людські якості, можна було судити хоча б з доповіді В.ЗАХАРЧЕНКА про службове розслідування відомих подій, коли 1 жовтня цього року правоохоронні органи перетворили мирне місто Одесу на поле бою. Міністр наказав повторно провести службове розслідування». Як з`ясувалося, говорить І.ПЛОХОЙ, «генерал-майор ЯЦКОВ (начальник Головного управління МВС в Одеській області Михайло ЯЦКОВ - УНІАН) дотепер командує обласним міліційним Главком і його навіть не усунено з посади на час службового розслідування. Колишній міністр ніяк не зреагував на рекомендацію комітету про доцільність кадрових висновків щодо ЯЦКОВА».

При цьому депутат відзначив: «Особливо несправедливо, що дотепер не повернули на роботу начальника кримінальної міліції Анатолія ХЛЄВНОГО, який має заслужений авторитет серед працівників обласної міліції». (УНІАН: Заступник начальника ГУ МВС в Одеській області А.ХЛЄВНИЙ звільнився з ОВС у зв`язку з виходом на пенсію після скандальної операції зі знешкодження кілерів, коли в Одесі кілька годин тривала перестрілка.)

На засіданні парламентського комітету міністр внутрішніх справ В.ЗАХАРЧЕНКО вручив І.ПЛОХОМУ відомчу відзнаку «За сприяння органам внутрішніх справ України».

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада 2011 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив В.ЗАХАРЧЕНКА міністром внутрішніх справ України. До цього В.ЗАХАРЧЕНКО очолював Державну податкову службу України.

 

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