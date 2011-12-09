Литвин подякував Ляшку за комплімент

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що законопроект про ринок землі критикують через те, що в ньому немає положення про право іноземців купувати землю в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на засіданні парламенту.

Він зазначив, що «дивує, що критики цього законопроекту (йдеться про законопроект «Про ринок земель – УНІАН) як всередині країни, так і за її межами по суті справи змикнулися». В.ЛИТВИН вважає, що це відбулося тому, що в законопроекті «немає права на продаж української землі іноземцям, тому й почали писати листи, щоб цей законопроект не розглядати».

Коли деякі депутати, котрі не входять у парламентську більшість, зокрема Олег ЛЯШКО, почали кричати, що В.ЛИТВИН змінив свою позицію, хоч раніше заявляв, що не можна землю продавати, голова ВР сказав: «Я за цей закон не голосував». Після цих слів О.ЛЯШКО закричав: «Який хитрий!». У відповідь голова ВР зазначив: «Якщо хитрий, то це значить, що й розумний. Так що дякую вам за комплімент».

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності окремо ухвалити рішення щодо мораторію на продаж землі сільгосппризначення до січня 2013 року, оскільки до січня 2012 року даний законопроект у цілому як закон не вдасться ухвалити і тому виникне можливість скористатися цим і приватизувати землю. «Треба буде окремо прийняти рішення про мораторій, щоб у нас не виникло паузи, якою можуть скористатися спритні люди в цьому відношенні», - зазначив В.ЛИТВИН.

Як відомо, мораторій на продаж землі сільгосппризначення діє до 1 січня 2012 року. В разі неухвалення окремо рішення про продовження мораторію, до ухвалення закону «Про ринок земель», утвориться певний період, коли законодавчо не буде врегульовано, що в Україні існує мораторій.