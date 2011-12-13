Комісар Євросоюзу пробув в СІЗО у Тимошенко півгодини

Переговори з Януковичем були довшими

КомісарЄвросоюзуз питань розширеннята європейськоїполітикисусідстваШтефанФюлеу понеділоквідвідав уЛук`янівськомуСІЗОвКиєві екс-прем`єра УкраїниЮліюТимошенко,передаєтелеканал"1+1". За данимителеканалу,Фюлепробув уСІЗОпівгодини. Раніше в понеділокпрезидентУкраїниВікторЯнуковичіШтефанФюлепровелипереговоривзакритомурежимі, якітривалитри години.

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