Комісар Євросоюзу пробув в СІЗО у Тимошенко півгодини

01:25, 13 грудня 2011
Політика
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Переговори з Януковичем були довшими

КомісарЄвросоюзуз питань розширеннята європейськоїполітикисусідстваШтефанФюлеу понеділоквідвідав уЛук`янівськомуСІЗОвКиєві екс-прем`єра УкраїниЮліюТимошенко,передаєтелеканал"1+1".

За данимителеканалу,Фюлепробув уСІЗОпівгодини.

Раніше в понеділокпрезидентУкраїниВікторЯнуковичіШтефанФюлепровелипереговоривзакритомурежимі, якітривалитри години.

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