Комісар Євросоюзу пробув в СІЗО у Тимошенко півгодини
01:25, 13 грудня 2011Політика
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Переговори з Януковичем були довшими
КомісарЄвросоюзуз питань розширеннята європейськоїполітикисусідстваШтефанФюлеу понеділоквідвідав уЛук`янівськомуСІЗОвКиєві екс-прем`єра УкраїниЮліюТимошенко,передаєтелеканал"1+1". За данимителеканалу,Фюлепробув уСІЗОпівгодини. Раніше в понеділокпрезидентУкраїниВікторЯнуковичіШтефанФюлепровелипереговоривзакритомурежимі, якітривалитри години.
За данимителеканалу,Фюлепробув уСІЗОпівгодини.
Раніше в понеділокпрезидентУкраїниВікторЯнуковичіШтефанФюлепровелипереговоривзакритомурежимі, якітривалитри години.
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