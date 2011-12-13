Фюле запевнив Тимошенко, що Європа стежитиме за апеляційним процесом

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ запевнив колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, що Європа уважно стежитиме за апеляційним процесом у її справі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в розповсюдженій сьогодні заяві Єврокомісара.

“Я поінформував її про стурбованість ЄС щодо її процесу та запевнив, що ми продовжимо уважно стежити за апеляційним процесом і наполягатимемо на потребі забезпечити їй всі права захищати себе в чесному процесі”, - написано в заяві.

За словами комісара, в ході зустрічі в Лук’янівському СІЗО вони також обговорили перспективи довготривалої політичної асоціації України та ЄС, для чого потрібен консенсус всіх українців, а також угоду про асоціацію, до швидкого укладення якої закликала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, в ході зустрічі, комісар обговорив з екс-прем’єром стан її здоров’я та її судові справи.

Як повідомляв УНІАН, в ході одноденного візиту С.ФЮЛЕ мав зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, першим віце-прем’єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО.