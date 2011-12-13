Литвин - за те, щоб приймати бюджет зі старою ціною на газ

Державний бюджет на 2012 рік повинен бути прийнятий до кінця поточного року.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі із Повноважним і Надзвичайним Послом Чеської Республіки в Україні Іваном ПОЧУХОМ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

При цьому В.ЛИТВИН підкреслив, що така позиція «співпадає з настроями більшості політиків».

Керівник парламенту зауважив, що у бюджеті на 2012 рік потрібно переглянути деякі показники, оскільки уряд підготував «надто оптимістичний варіант, запланувавши ріст ВВП у 5%». Міжнародні фінансові структури, за його словами, рекомендують скорегувати ці показники, і Кабінет міністрів України погодився з цим. «Краще у разі додаткових надходжень спрямувати їх на інші потреби, ніж мати нереалістичний бюджет», - сказав голова ВР.

Серед найбільш гострих бюджетних питань голова Верховної Ради назвав фінансування пільг та ціну на енергоносії. Зокрема, сказав він, прийнято рішення про додаткові виплати деяким категоріям населення у наступному році. «Для нас це надто болюча тема, надто велика стаття видатків. Чим далі від цих подій, тим складніше про це говорити. Уряд розуміє їхні проблеми, особливо проблеми інвалідів, тому прийняли рішення про підвищення пенсій, соціальних виплат цим категоріям», - сказав В.ЛИТВИН, зауваживши, що для цього потрібно додатково 2 млрд. грн. «Треба або знайти якісь нові джерела надходжень, або скоротити якісь статті», - зазначив він.

Торкаючись питання ціни на енергоносії, яка поки що не узгоджена, і від якої значною мірою залежить розрахунок бюджетних показників, керівник парламенту висловив думку, що «потрібно приймати бюджет, виходячи із сьогоднішніх реалій». «Потрібно його приймати, а у разі, якщо реалії будуть більш оптимістичними, то вивільнені кошти будуть спрямовані у тому числі на регіональний рівень, де приймаються місцеві бюджети», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також наголосив, що у разі неприйняття бюджету щомісячні видатки Державного бюджету не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про бюджет на попередній бюджетний період. «Ми не можемо собі цього дозволити, - сказав він. - У цьому питанні є розуміння і уряду, і відповідна позиція Президента».

В.ЛИТВИН висловив сподівання, що співробітництво з МВФ у наступному році буде результативним. Зокрема, він зазначив, що виконані майже всі вимоги відповідного Меморандуму. Разом з тим, сказав він, не підвищені тарифи на газ для населення, оскільки це призведе до подорожчання товарів. «Не можна цей тягар перекладати на людей», - наголосив голова ВР.

В.ЛИТВИН також висловив вдячність за благодійний внесок Чеської Республіки у розмірі 2,6 млн. євро до Чорнобильського фонду.