Єфремов: У мене совість цілком чиста

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не бачить жодного зв’язку в можливому провалі саміту Україна-ЄС із відмовою декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде він відчувати свою провину за провал саміту через відмову декриміналізувати відповідну статтю, О.ЄФРЕМОВ сказав: «У мене совість цілком чиста, тому що ми не пішли на жодні порушення».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що можливий провал саміту не має нічого спільного з тим, про що нині кажуть представники опозиції. «Що нам кажуть? Підіть на декриміналізацію 365 статті, яка не підпадає під конвенцію ООН», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

У той же час він наголосив, що конвенцією ООН, яка була ратифікована парламентом, передбачено кримінальне покарання вищих посадових осіб за злочини.