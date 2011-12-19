Костусєв вийшов на роботу

17:49, 19 грудня 2011
Політика
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Про головне мовчить...

Одеський міський голова Олексій КОСТУСЄВ, госпіталізований 5 грудня до приватної клініки з гіпертонічним кризом, сьогодні повернувся до виконання обов'язків.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ Департаменту інформації Одеської міськради.

За словами начальника відділу Наталії МАЛЬЦЕВОЇ, мер провів сьогодні апаратну нараду, на якій обговорювалися, зокрема, питання підготовки до святкування у місті Нового року.

Жодної заяви щодо своєї відставки О.КОСТУСЄВ поки не оприлюднював.

Тим часом лідер фракції «Фронт Змін» в Одеській міськраді Олександр ОСТАПЕНКО заявив, що чекає від О.КОСТУСЄВА, який одужав, «добровільного виконання рішення окружного адмінсуду з реєстрації ініціативних груп».

«Ухвала суду набула законної сили, ми звернулися до міськради з офіційним листом про те, щоб О.КОСТУСЄВ добровільно виконав зобов'язання з реєстрації ініціативних груп для проведення референдуму про недовіру Одеському міському голові», - наголосив О.ОСТАПЕНКО.

«Одночасно ми домагатимемося виконання судового рішення через Державну виконавчу службу, - додав він. - Якщо ж протягом поточного тижня вердикт не буде виконано, ми звернемося до прокуратуру, щоб вимагати неухильного виконання судового рішення».

Як повідомляв УНІАН, на період лікування у клініці О.КОСТУСЄВ поклав виконання обов'язків міського голови на першого віце-мера Сергія ЧЕРНЕНКА. Потім, з 14 грудня, доручив виконувати обов'язки мера віце-меру з питань діяльності виконавчих органів ради Олександру ОРЛОВУ.

Одеський окружний адміністративний суд 30 листопада зобов'язав О.КОСТУСЄВА розглянути документи щодо реєстрації членів ініціативних груп для проведення референдуму про недовіру Одеському міському голові.

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