Черновецький відмовився від зарплати мера

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився від своєї зарплати мера на користь придбання на ці кошти квартир для киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні розширеної колегії Київської міської державної адміністрації.

«Я вам передам формалізоване рішення: з першого числа нехай моя зарплата становить 1 грн. на місяць до того моменту, поки ми не почнемо видавати хоча б 1 тисячу квартир на місяць для киян. І потім мої заступники мені все повернуть назад, як тільки ми досягнемо цього рівня. І я налаштований дуже серйозно», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він повідомив, що його зарплата становить близько 24 тис. грн. «Я думаю, що пару квартир за мою зарплату одержать ті, хто не мав жодних шансів її (квартиру – УНІАН) одержати», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

В інтерв`ю журналістам він також повідомив, що «у Верховній Раді ніякої зарплати не одержував» також. «Мені зарплата не потрібна до тих пір, поки в Києві існують страшні проблеми», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За його словами, він людина забезпечена і зможе прожити, не одержуючи мерських грошей. «Хоча я не людина грошей, не бізнесмен, але проте, акції тих підприємств, які 15 років тому створені (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ – УНІАН), вони працюють, вони приносять мені дохід. Я не бідна людина, хоча і не настільки багата, як багато інших, хто ходить в потертих костюмах і присутній в кріслах адміністративних», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, на засіданні колегії КДМА він звернувся до керівників комунальних підприємств, своїх заступників і новообраних голів райадміністрацій столиці з дорученням протягом тижня ознайомити киян з своїми доходами і бажано - включити в ці звіти дохід дружини. Але при цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що не матиме ніяких претензій до тих, хто цього не зробить. «Якщо хтось це не зробить, нічого страшного. Закон не передбачає ніяких наслідків для таких людей. Але в усякому разі, я зрозумію, про що йдеться», - сказав мер.