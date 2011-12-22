Кириленко об'єднався з Яценюком

Партії «Фронт Змін» та За Україну!» домовилися про об’єднання зусиль для здійснення спільної опозиційної діяльності під час парламентських виборів 2012 року та після них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив у парламенті лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, обидві партії вважають, що вирішення цього питання має відбутися через об’єднання опозиційних політичних сил навколо найбільш потужних політичних партій.

В угоді про спільну опозиційну діяльність, яка підписана А.ЯЦЕНЮКОМ та головою партії «За Україну!» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, зазначається, що «За Україну!» відмовиться від висування кандидатів у загальнодержавному багатомандатному окрузі на парламентських виборах 2012 року. Водночас «Фронт Змін» підтримає погоджених кандидатів, запропонованих партією «За Україну!» на окремих одномандатних виборчих округах.

За результатами виборів сторони сформують спільну фракцію «Фронт Змін» у Верховній Раді, а після завершення виборчої кампанії партія «За Україну!» об’єднається з партією «Фронт Змін» шляхом вступу членів партії до «Фронту Змін».

У свою чергу В.КИРИЛЕНКО зауважив, що виборчий список очолить А.ЯЦЕНЮК. «З сьогоднішнього дня ми одна команда», - сказав В.КИРИЛЕНКО.