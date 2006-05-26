Полтавським губернатором став Асадчев
13:53, 26 травня 2006Політика
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Указ Президент підписав сьогодні
Асадчева призначено головою Полтавської обласної державної адміністрації
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Валерія АСАДЧЕВА головою Полтавської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Відповідний указ Президент України підписав сьогодні, 26 травня.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня В.ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Степана БУЛЬБУ з посади голови Полтавської ОДА у зв`язку з обранням його народним депутатом України.
В.АСАДЧЕВ був народним депутатом Верховної Ради 3-го і 4-го скликаннь, член Української народної партії.
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