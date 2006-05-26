Полтавським губернатором став Асадчев

Указ Президент підписав сьогодні

Асадчева призначено головою Полтавської обласної державної адміністрації Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Валерія АСАДЧЕВА головою Полтавської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Відповідний указ Президент України підписав сьогодні, 26 травня. Як повідомляв УНІАН, 12 травня В.ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Степана БУЛЬБУ з посади голови Полтавської ОДА у зв`язку з обранням його народним депутатом України. В.АСАДЧЕВ був народним депутатом Верховної Ради 3-го і 4-го скликаннь, член Української народної партії.

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