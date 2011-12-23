Лукашенко скаржиться, що Польща псує йому відносини з ЄС
14:36, 23 грудня 2011Політика
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Журналіст потрапив під гарячу руку
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що відносини Білорусі з Євросоюзом розвиваються в поганому напрямку через Польщу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Білорусі, про це Президент заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання польського журналіста про розвиток відносин Білорусі та ЄС у період головування Польщі.
«І Польща до цього доклала свою міцну руку, щоб зіпсувати ці відносини», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.
Довідка УНІАН. Польща головує в ЄС із 1 липня по 31 грудня 2011 року.
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