Лукашенко скаржиться, що Польща псує йому відносини з ЄС

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що відносини Білорусі з Євросоюзом розвиваються в поганому напрямку через Польщу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Білорусі, про це Президент заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання польського журналіста про розвиток відносин Білорусі та ЄС у період головування Польщі.

«І Польща до цього доклала свою міцну руку, щоб зіпсувати ці відносини», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Довідка УНІАН. Польща головує в ЄС із 1 липня по 31 грудня 2011 року.