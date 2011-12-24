Порошенко: Тимошенко повинна взяти участь у виборах

Європейський Союз не ратифікує в 2012 році угоду про асоціацію з Україною.

Таку думку озвучив екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко в ефірі Шустер Live.

Коментуючи перспективи 2012 року, він заявив, що "вони значно гірші", ніж були в 2011 році.

"Ніхто вже не ратифікує. Парафують - так. Але ніхто вже не ратифікує, не введе в дію угоду з Європейським Союзом і зону вільної торгівлі до того, як Україна не складе іспит по чесним, прозорим парламентським виборам, які мають відбутися восени", - цитує Українська правда.

"Є ще одна важлива умова, що у цих виборах мають приймати участь всі без виключення опозиційні політики, для того щоби дати вибір народу", - уточнив екс-міністр, додавши, що мова йде і про лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка перебуває за гратами.