Правозахисник: Європейський суд може відмовитися слухати справу Тимошенко

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров вважає помилковим намір захисту Юлії Тимошенко не подавати касаційних скарг.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC-Україна.

"На мою думку, там є великі проблеми. Захист справді заявив, що не звертатиметься до касаційних інстанцій. Але, як я вважаю, це означатиме порушення процедури Європейського суду", - заявив Захаров.

"Найкращий спосіб довести, що касаційна інстанція є неефективною - це подати касацію і отримати відмову. Інших способів довести це немає. З іншого боку, є приклади в Україні, коли у касаційній інстанції справи вирішувалися на користь скаржника. Ми мали таку практику у декількох справах", - зазначив він.

"Тому я вважаю таку позицію захисників помилковою. Європейський суд (із прав людини) може взагалі визнати заяву неприйнятною і не розглядати її по суті", - додав правозахисник.

На думку Захарова, захист екс-прем’єра "має відмовитися від такої своєї позиції, якщо він справді хоче захистити інтереси Юлії Тимошенко".

"Обов’язково подати касаційну скаргу і дочекатися відповіді. Ця відповідь має з`явитися не пізніше ніж через шість місяців. І лише після цього звертатися до Європейського суду з прав людини", - переконаний він.

Захаров також не вважає, що звернення захисту Тимошенко до інших міжнародних судових інстанцій може пришвидшити розгляд скарг.

"Це виглядає як ніcенітниця. Оскільки є аксіомою, що коли ви звернулися до однієї міжнародної судової інстанції, то вже до іншої звертатися не маєте права. Якщо є звернення до Європейського суду з прав людини, то інша судова інстанція не братиме до розгляду скаргу", - сказав він.

"Тому мене все це дуже дивує, якщо чесно. Вони взяли на себе відповідальність за захист свого клієнта, а іноді діють всупереч цим інтересам", - заявив правозахисник.

Журналіст зауважив, що скарги до Європейського суду Юлія Тимошенко подавала не на вирок суду, а на неправомірність арешту – і в цьому випадку не треба проходити усі судові інстанції в Україні.

Захаров відповів: "Справді, скарга була подана на підставі статті, яка стосуються порушення права на свободу і особисту безпеку. Але насправді захисники Юлії Тимошенко подали більше скарг".

"Все, що я сказав раніше, стосується скарги на підставі 6-ї статті (Європейської конвенції з прав людини) - про порушення права на справедливий суд. Позитивне рішення за цією скаргою дало б шанс на скасування вироку, винесеного Юлії Тимошенко. Але для цього слід було пройти усі інстанції в Україні", - зазначив він.

"Решта скарг екс-прем’єра не стосуються, власне, вироку, і тому вони справді можуть розглядатися у Європейському суді", - додав Захаров.

Українська правда