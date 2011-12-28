Чи краща нинішня влада за попередню? (опитування)

55,1% українців вважають, що влада вдається до політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що були презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як зазначають соціологи, якщо відразу після президентських виборів 2010 року відносна більшість громадян України (49,2% у травні 2010 року) вважала, що “нинішня влада краща за попередню”, то з другої половини 2010 року частка тих, хто поділяє цю точку зору, зменшувалася (до 16% у грудні 2011 року). Зараз серед громадян переважає переконання, що нинішня влада або нічим не відрізняється від попередньої (40,3%), або гірша за неї (36,4%).

Протягом 2011 року зросла частка респондентів, які вважають, що влада вдається до політичних репресій: якщо у лютому 2011 року цю точку зору поділяли 43,6% опитаних, то в грудні 2011 року – 55,1%.

Відповідаючи на запитання: “Як, на Вашу думку, краще описати реакцію в суспільстві на нинішню ситуацію?”, найчастіше (39,3%) респонденти обирали відповідь “Політичні лідери нас обманули”. Порівняно з груднем 2009 року, коли це питання ставилося востаннє, істотно менше стало тих, хто обрав варіанти відповіді “Потрібно набратися терпіння і дочекатися кращих часів” (їх частка зменшилася з 32% до 16,9%), “Оптимізм, сподівання на краще” (відповідно 22,5% і 16,8%), і зросло число тих, хто називає “Сум” (відповідно 16,9% і 22,5%) та “Бажання проводити акції протесту” (відповідно 11,6% і 20,8%).

За даними опитування, частка тих, хто вважає, що в разі значного погіршення умов життя потрібно вийти на вулицю і протестувати (52%) у грудні була помітно більшою, ніж частка тих, хто дотримується точки зору, що краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку (23,3%).

Можливими причинами участі в акціях протесту респонденти найчастіше називають “Значне підвищення цін на найнеобхідніше” (38,1%), “Невиплату зарплат” (32,3%), “Масове скорочення робочих місць” (27,3%), “Низький рівень заробітної плати” (24,8%), “Протест проти злочинності і беззаконня” (21,9%), “Протест проти свавілля місцевої влади” (20,4%), “Захист прав людей, чиї права були порушені” (18,9%).

Дослідження проводилось з 9 по 16 грудня. Загалом було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.