УСДП: бюджет більше схожий на план фінансування влади, а не країни

Державний бюджет на 2012 рік не має чітких орієнтирів розвитку економіки та більше схожий на план фінансування влади, а не країни. Про це заявила лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі УСДП.

«У бюджеті на наступний рік влада не заклала ані стабільності, ані розвитку української економіки. У 2012 році передбачено зростання ВВП у розмірі 4%, проте працювати та платити податки в бюджет не буде кому та не буде чим. Влада «видоїла» з корови - української економіки - завтрашнє молоко. За зростання економіки нижче 5%, ми до кінця 2011 року маємо зростання податкових надходжень понад 60%. Податки збираються на рік наперед, а це означає подальше скорочення робочих місць та тінізацію економіки. Таке враження, що уряд поставив мету - у 2012 році закінчити перехід у тінь 100% економіки», - зазначила вона.

На думку депутата, прийнятий бюджет - це інструкція з відтворення бідності, оскільки закладене на наступний рік 11,5% зростання мінімальних зарплат та пенсій лише на 3% перевищує прогнозоване зростання цін. А насправді, з урахуванням реальної інфляції, відстає від них мінімум у півтора рази. При цьому вже сьогодні на мінімальну пенсію ледве можна оплатити комунальні послуги.

Лідер УСДП також наголосила, що планує звернутися до Конституційного Суду щодо визнання низки статей бюджету 2012 неконституційними. «Латати економічні діри за рахунок народу - стало традицією цієї влади. У прикінцевих положеннях бюджету зазначається, що виплати пільговикам здійснюватимуться не за чинним законодавством, а в «ручному режимі» Кабінетом міністрів. Я планую звернутися до КС з метою скасувати ці статті закону про бюджет на 2012 рік як неконституційні, та закликаю своїх колег - народних депутатів - підтримати моє подання», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, Україна потребує бюджету економічного розвитку та соціальної справедливості. У тому числі, це - збільшення доходів та управління витратами, а не ручний розподіл соціальних благ на свій розсуд та у своїх цілях, стимулювання економіки, а не вичавлювання з неї останніх соків, визначення чітких пріоритетів у розвитку, а не маніпуляції з цифрами.

Серед пріоритетів, які повинні бути відображені в бюджеті, Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала: «по-перше, соціальний вектор, у тому числі зростання прожиткового мінімуму, збереження законних пільг, а також скасування пільг для чиновників та депутатів. По-друге, інноваційний розвиток, включаючи підтримку освіти та створення ланцюжка наука-освіта-виробництво. По-третє, створення робочих місць, включаючи підтримку малого та середнього бізнесу, пріоритетних галузей, стимулюючи державно-приватне партнерство».

Нагадаємо, сьогодні Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 26 грудня рішення у справі за конституційним поданням, ініційованим Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ та підтриманим 53 народними депутатами України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Зокрема, КС визначив, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат у відповідності до фінансових можливостей держави.

Зокрема, КС визначив конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим з військової служби.

Опозиційні народні депутати, які були присутні під час оголошення рішення КС, вигукували: «Ганьба!».

У коментарях щодо рішення КС народні депутати від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН та Арсеній ЯЦЕНЮК наголошували, що це рішення суду є незаконним, а судді, які його прийняли, повинні нести відповідальність.

Нагадаємо, стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження складу і обсягу існуючих прав і свобод».