Цієї доби, 7 листопада, тимчасово не курсуватимуть низка поїздів на Дніпропетровщині через вплив бойових дій.

Як повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці", мова про сполучення №7303 та №7304 Дніпро – Камʼянське – Дніпро та №6010 Пʼятихатки – Дніпро.

Разом з тим зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.

У пресслужбі просять уточнювати інформацію на місцях відправлення або прокладати маршрут постанційно на сайті.

5 листопада стало відомо, що "Укрзалізниця" за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуаціюТимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве - Краматорськ та Словʼянськ - Райгородок. Наразі Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували залізничну інфраструктур України, через що було змінено графік руху приміських рейсів на 2 листопада на Дніпропетровщині та Донеччині.

