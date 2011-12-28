Інтелігенти назвали Тимошенко «останньою перешкодою грабуванню»

Представники української інтелігенції сподіваються, що Європейський суд з прав людини скасує «несправедливе рішення» Апеляційного суду Києва у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це йдеться у заяві української інтелігенції.

«Ми, представники української інтелігенції, заявляємо, що не визнаємо несправедливе рішення підконтрольного чинному Президентові Апеляційного суду Києва у справі Юлії ТИМОШЕНКО та сподіваємося, що воно найближчим часом буде скасоване у Європейському суді з прав людини», - зазначається в заяві.

Представники української інтелігенції вважають, що ухвала колегії суддів Апеляційного суду Києва, якою залишено без зміни вирок Печерського райсуду столиці щодо лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО, є «несправедливою, протизаконною і абсурдною».

На переконання представників інтелігенції, це рішення стало логічним продовженням сумнозвісної «кіреєвщини» та «печерного правосуддя», які дискредитують Україну на міжнародній арені та яким уже дано однозначну негативну оцінку українським суспільством, духовними лідерами, національною інтелігенцією, главами зарубіжних країн, міжнародними правозахисними організаціями, Нобелівськими лауреатами.

«Для більшості українців та для усього світу вже давно не є секретом, що ЯНУКОВИЧ за допомогою підпорядкованих суддів намагається знищити лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО. Ганебно, що Апеляційний суд Києва виконав це брудне замовлення Адміністрації Президента України», - наголошується в заяві.

Автори заяви вважають «цілком очевидним», що і численні надумані кримінальні справи, і безпідставне та багатомісячне тримання у Лук’янівському СІЗО, є «примітивною помстою» В.ЯНУКОВИЧА своєму головному політичному конкурентові - Ю.ТИМОШЕНКО, яка «не боїться боротись за правду, відстоювати політичні та соціальні права громадян України». Інтелігенція вважає, що судові рішення проти Ю.ТИМОШЕНКО потрібні владі «для зняття останньої перешкоди для безкарного грабування українського народу, здачі національних інтересів та перетворення України на авторитарну колонію, якою керує купка корупціонерів».

«Режим, шляхом знищення демократії, основ правосуддя, ліквідації свободи слова, нищення людських прав і свобод, породжує величезну прірву між Україною та Європейським Союзом. Вирок апеляційного суду щодо Юлії ТИМОШЕНКО - це цинічна зрада владою євроінтеграційних прагнень українців»,- йдеться в заяві.

Заяву, зокрема, підтримали Дмитро ПАВЛИЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Юрій МУШКЕТИК, Іван ДЗЮБА, Марія МАТІОС, Юрій АНДРУХОВИЧ.