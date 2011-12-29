Безробітним екс-нардепам українці цього року заплатили 82 мільйони

У поточному році з державного бюджету на допомогу безробітним народним депутатам було витрачено 82 млн. грн.

Про це пише газета “Сегодня” (№294 від 29 грудня) з посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

Така сума пояснюється тим, що згідно із законом, доти, доки екс-депутат не знайде нову роботу, держава виплачує йому щомісяця перший рік усю зарплату, а далі - по 50%.

Загалом ж у 2011 році, за даними апарату ВР, на пільги для депутатів з держбюджету витрачено 86 млн. грн.

При цьому, за даними видання, кожен депутат на «заслуженому відпочинку живе в 14 разів краще за звичайного пенсіонера». «Середнє грошове забезпечення екс-обранця - 15 тис. 717 грн. За даними Пенсійного фонду, таких “людей похилого віку” у нас 950, і щороку держава витрачає на них понад 179 млн. грн. Така ж сама кількість пересічних пенсіонерів обходиться скарбниці у 12,8 млн. на рік (середня пенсія по країні - 1129 грн.).