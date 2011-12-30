Група нардепів терміново поїхала слідом за Тимошенко

Група народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина» терміново відбула до Харкова, щоб побачитися з екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу біля Лук’янівського СІЗО, поінформували УНІАН в прес-службі «Батьківщини».

За його словами, народні депутати відслідковуватимуть подальшу долю Ю.ТИМОШЕНКО і оперативно інформуватимуть про це громадськість.

Коментуючи етапування екс-прем’єра із СІЗО до колонії, О.ТУРЧИНОВ назвав це тортурами і катуванням по відношенню до Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки за станом здоров’я вона не може навіть самостійно ходити.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної пенітенціарної служби України, сьогодні, 30 грудня, о 8-й годині ранку екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано до місця відбування покарання у Харківській області.

Як повідомив захисник колишнього прем’єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО етаповано до Качанівської колонії в Харкові.