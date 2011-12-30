Хорошковський поїхав у Донецьк розбиратися з вбивством у банку
13:40, 30 грудня 2011Політика
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Після доручення Януковича
Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ виїхав до Донецька у зв`язку з пограбуванням відділення Приватбанку, під час якого загинули 5 чоловік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
"Голова СБУ виїхав до Донецька", - сказала М.ОСТАПЕНКО.
Вона нагадала, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ і голові СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОМУ вжити заходів щодо розслідування пограбувань банківських установ у Донецьку та Ізмаїлі.
Співробітники СБУ входять до складу слідчо-оперативної групи, що розслідує пограбування банку в Донецьку.
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