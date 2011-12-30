Хорошковський поїхав у Донецьк розбиратися з вбивством у банку

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ виїхав до Донецька у зв`язку з пограбуванням відділення Приватбанку, під час якого загинули 5 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

"Голова СБУ виїхав до Донецька", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Вона нагадала, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ і голові СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОМУ вжити заходів щодо розслідування пограбувань банківських установ у Донецьку та Ізмаїлі.

Співробітники СБУ входять до складу слідчо-оперативної групи, що розслідує пограбування банку в Донецьку.