Азаров хизується, що визначив долю країни на роки вперед

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ впевнений, що у 2011 р. Україна остаточно подолала найглибший економічний спад.

Про це йдеться у його привітанні з Новим роком і Різдвом Христовим, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

"Минулий 2011 рік був для країни і дуже складним, і в той же час наповненим творчою роботою, характеризувався прийняттям найважливіших для країни рішень, що визначають її долю на роки вперед. Наскільки добре уряд у 2011 році попрацював на Україну - судити вам. Але можу з чистим серцем сказати, що ми зробили все можливе і все від нас залежне, щоб країна розвивалася. Ми разом, весь народ, остаточно подолали той найглибший економічний спад, який багато хто і у нас в країні, і за кордоном вважав вироком Україна", - йдеться у привітанні.

Він наголосив, що ні відсутність фінансової допомоги з Заходу, ні кабальна ціна на російський газ не зломили Україну.

"Ми розраховували на власні сили, не жили під чужу диктовку і виявилися праві. Ми будували дороги, мости, аеропорти, метро, стадіони, дитячі садки, школи та лікарні, оптові ринки і заводи. Так буде і далі. Тому що тільки напружена робота, тільки зростання економіки забезпечить зростання добробуту всіх громадян країни", - наголосив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в 2011 р. всі вчилися жити по-новому, проводячи реформи найважливіших сфер нашого життя.

«Чому ці перетворення так необхідні? Бо ще далеко не кожна сім`я в Україні відчула покращення життя. І потрібно твердо сказати, що в тих умовах, в яких країна жила попередні 20 років, ніяких надій на істотне поліпшення просто не могло бути", - підкреслив глава уряду.

Також він висловив переконання, що розпочаті перетворення досить скоро перетворять нашу країну на сучасну європейську державу.

Прем’єр вважає, що 2012 рік буде легшим і кращим, тому що країна подолала інерцію спаду, і всупереч усім песимістичним прогнозам, всупереч несприятливим внутрішнім і зовнішнім факторам, набрала хорошого темпу.

"У той же час я впевнений, що незважаючи на всі проблеми, в калейдоскопі швидких змін залишаться незмінними такі цінності, як любов, дружба, співчуття, людську гідність, честь і віра у щасливе майбутнє. Саме цього я всім вам бажаю в новому, 2012 році. І звичайно, здоров`я і благополуччя, родинного щастя і тепла. З Новим роком та Різдвом Христовим!", - наголосив М.АЗАРОВ.