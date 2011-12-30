У Ющенка кажуть, що свободу указом знищити не можна

Речник колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА наголошує, що свободу не можна знищити, скасувавши указ про відзначення Дня Свободи.

Про це вона сказала в коментарі УНІАН з приводу указу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо перенесення Дня Свободи із листопада на січень та об’єднання цього свята із Днем Соборності.

За її словами, насправді мова йде про фактичне скасування свята Свободи. «Влада прикривається тим, що об’єднує два свята в один день, але це сумнівне виправдання, тому що День Соборності та День Свободи - це два історично різних свята. Якщо День Соборності святкують, базуючись на історичних подіях, то День Свободи це більше свято духу, який не можна знищити, скасувавши указ», - наголосила І.ВАННИКОВА.

Речник В.ЮЩЕНКА наголосила, що свобода є в душі у кожного українця, а відтак її не можна знищити, просто скасувавши указ про відзначення цієї дати.

«Якщо цього року на Майдані Незалежності 22 листопада було не так багато людей, то ви побачите, яка кількість українців вийде на Майдан у наступному році на знак протесту через скасування указу», - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА назвала символічним, що скасування указу про День Свободи збігається з етапуванням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка була одним із символів Майдану, до в’язниці. «Влада таким чином демонструє свою слабкість», - вважає речник В.ЮЩЕНКА.

Вона підкреслила, що скасуванням указів В.ЮЩЕНКА, ув’язненням Ю.ТИМОШЕНКО нинішня влада демонструє, що спроможна лише щось знищувати, обмежувати, саджати, скасовувати, а не творити на благо народу, розвивати тощо.

«Це влада нищення, а не творення. Влада боїться Майдану, тому що навіть ялинка, яку почали встановлювати саме в День Свободи, виглядає як знущання над українськими громадянами», - сказала І.ВАННИКОВА, порадивши нинішній владі пам’ятати про те, що люди в багатьох країнах світу, в тому числі в Москві, виходять на площі з протестом, не дивлячись на заборони.