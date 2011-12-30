Тимошенко поселили в семимісну камеру

Колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка сьогодні була доставлена з Київського СІЗО до Харкова, розмістили в тимчасовому слідчому ізоляторі Качанівської жіночої виправної колонії №54.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник колонії Іван ПЕРВУШКІН. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО поміщена в семимісну камеру і перебуває там вдвох з іншою заарештованою.

За словами І.ПЕРВУШКІНА, на запитання начальника в’язниці, як екс-прем’єр почувається після переїзду з Києва Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що «трохи втомилася з дороги».

Начальник колонії також повідомив журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО запропонують пройти медичний огляд.

Як повідомляє сайт газети «Сегодня», Ю.ТИМОШЕНКО прибула до колонії відповідно до розпорядження пенітенціарної служби для подальшого утримання в цьому виправному закладі. За даними керівництва колонії, в закладі не готувалися до прибуття екс-прем`єра.

«Вона розміщена у тимчасовому СІЗО. Це звичайна камера. Ми ніяк не готувалися до її приїзду. Наша установа проводить політику приведення умов утримання до європейських стандартів. Окрім неї в приміщенні ще одна заарештована. Вона міститься у звичайній камері», - пише сайт газети з посиланням на словам І.ПЕРВУШКІНА.

Також видання повідомляє, що площа камери Ю.ТИМОШЕНКО становить 37,5 метрів (розрахована на 7 осіб). У ній є душ.

Начальник колонії також повідомив, що під Новий рік всі ув`язнені отримають посилене харчування - в меню додадуть пиріжки.

У той же час, відзначає газета, І.ПЕРВУШКІН не зміг пояснити, чому на територію колонії в`їхали кілька мікроавтобусів з правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, у Державній пенітенціарній службі України підтвердили, що сьогодні, 30 грудня, о 8 годині ранку екс-прем`єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО була етапована до місця відбування покарання в Харківській області.