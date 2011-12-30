«Свободі» заборонили святкувати день народження Бандери в Одесі

Одеський окружний адміністративний суд увечері 29 грудня ухвалив постанову про заборону проведення масових акцій та мітингів до річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери в Одесі 1 січня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

В повідомленні зазначається, що причиною заборони могло стати те, що проросійські організації подали в Одеську міську раду заявки на проведення своїх заходів у той же час по тому ж маршруту.

"Аналогічним чином було зірвано вже кілька наших заходів» - наголошується у повідомленні.

Водночас партія збирається відзначити річницю від дня народження С.Бандери іншими вуличними акціями, які не були заборонені судом.

«Заборона владою маршу не означає, що українські націоналісти відмовляться від своїх намірів. День народження Степана Бандери відзначать іншими вуличними акціями, які не заборонені судом" - зазначив голова Одеської обласної організації ВО "Свобода" Павло КИРИЛЕНКО.

Довідка УНІАН. С.Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданаом Сташинським у Мюнхні (Німеччина) 15 жовтня 1959 року. 20 жовтня 1959 року С.Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

17 листопада 1961 року німецькі судові органи встановили, що Б.Сташинський убив С.Бандеру за наказом керівництва радянської влади.