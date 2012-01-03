Ніко Ланге знає, у чому особиста проблема Януковича

Керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ не розуміє, чому українська влада ризикує відносинами з Європейським Союзом через справу екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Підсумки 2011 року», повідомили УНІАН в Інституті.

«З раціональної точки зору важко зрозуміти те, що через ситуацію з Юлією ТИМОШЕНКО влада готова ризикувати і відносинами з Європейським Союзом, і з США, і з іншими країнами», - сказав він.

За словами Н.ЛАНГЕ, амбіції України були дуже високі: отримати Договір про асоціацію з Європейським Союзом, при цьому одночасно отримавши знижки на газ від Російської Федерації.

«Можливо, це були дуже амбітні цілі, але з Європейським Союзом було можливо набагато більше, ніж із РФ. А вийшло те, що вийшло. Тут позиція Європейського Союзу абсолютно чітка, і щоб отримати асоціацію, треба створити внутрішньополітичні умови. Це, перш за все, стосується правосуддя в Україні», - зазначив Н.ЛАНГЕ.

Він думає, що також негативно вплинуло на хід переговорів України з ЄС відсутність довіри між лідерами держав, що відіграє дуже важливу роль у подібних питаннях. «Думаю, особиста проблема Президента ЯНУКОВИЧА в тому, що він не встиг сформувати довіру європейських лідерів - я знаю про Ангелу МЕРКЕЛЬ (канцлер Німеччини – УНІАН), знаю про інших європейських лідерів. У європейській політиці довіра між лідерами відіграє дуже важливу роль. На жаль, цього немає, і для мене це теж важливий показник для наступного року. Заяви – це добре, із заяв треба починати. Але коли-небудь треба вже й реалізувати їх, особливо якщо це особисті заяви в розмовах між главами держав і урядів. Мені здається, Україні не варто грати в риторичні ігри», - сказав він.

Експерт також висловив думку, що в України є велика небезпека дискредитації реформ, внаслідок того, що вони хоч і були заявлені, але, по суті, до кінця не проводяться. При цьому Н.ЛАНГЕ підкреслив, що в рік проведення парламентських виборів проводити реформи, і особливо в соціальній сфері, буде важко.

«Скільки ми чули про реформи в різних секторах, і які реформи дійсно були проведені в Україні - це знову риторика й заяви, які з реальністю не співпадають. ЯНУКОВИЧ отримав шанс, ставши Президентом, і побудував - можна дискутувати як саме, але він побудував - більшість у парламенті, а тому були всі можливості проводити реформи. Цього року ми бачили, що цей шанс не був використаний. І для довгострокового економічного розвитку України це не дуже хороші новини, тому що не зрозуміло, коли ще раз буде такий шанс проводити економічні реформи й змінювати економічну систему України», - вважає Н.ЛАНГЕ.